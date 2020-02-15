Spor Fenerbahçe Ankara'da buz kesti

Fenerbahçe Ankara'da buz kesti

Spor

Fenerbahçe Ankara'da buz kesti

Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Saba’nın attığı golle MKE Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

15 Şubat 2020, Cumartesi 22:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Diagne affedilecek mi?