Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Ankara'da buz kesti Fenerbahçe Ankara'da buz kesti Spor Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Saba’nın attığı golle MKE Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 15 Şubat 2020, Cumartesi 22:22 Son Güncelleme: 15.02.2020 22:22 YAZI BOYUTU MKE Ankaragücü Fenerbahçe Süper Lig BUNLARI DA OKUYUN 1 Hitler beresi 2 yıl stadyumlardan men cezası getirdi 2 Gelin olarak geldi, futbol kulübü başkanı seçildi 3 'Schumacher şimdi çok farklı' 4 Necip Uysal sezon sonu evleniyor 5 MasterChef'te Aykut Kocaman sürprizi!