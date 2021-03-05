Fenerbahçe - Antalyaspor maçında olay! Sahayı terk etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor, Fredy'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla ligde 4. beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de 14. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

PENALTI VAR'DA İPTAL OLDU

Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Maçın 90+1. dakikasında Dimitrios Pelkas, ceza sahasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

ERSUN YANAL ZOR DURDURDU

Hakem Ümit Öztürk'ün penaltı kararı sonrasında Antalyaspor oyuncusu Veysel'in tepkisi dikkat çekti. VAR pozisyonu incelerken Veysel sahayı terk etme kararı aldı. Teknik direktör Ersun Yanal oyuncusunu zor sakinleştirdi ve oyuna döndürdü.

EROL BULUT SİNİRLENDİ

VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Öztürk, 90+3. dakikada penaltıyı iptal etti ve Pelkas'a sarı kart çıkardı. VAR kararı sonrası Bulut oldukça sinirlendi.

BOFFİN'E KIRMIZI KART

Hakemin bitiş düdüğü sonrası saha karıştı. Maçın sonunda, Akdeniz temsilcisinin file bekçisi Ruud Boffin kırmızı kart gördü.











