Fenerbahçe, The Land of Legens Cup kapsamında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer golünü Caner Erkin kaydetti.

Fenerbahçe'nin 11'i:

Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor'un 11'i:

Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.

Goller: 29', 41' ve 82' Thiam, 64' Caner Erkin(P)







