Fenerbahçe antrenmanda uzaktan eğitim sistemine geçiyor
Fenerbahçe, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularının evden çalışacağını açıkladı. Antrenmanlarına evden devam edecek futbolculara video sistem eşliğinde antrenör Fatih Yıldız önderlik edecek.
20 Mart 2020, Cuma 16:37 Son Güncelleme:
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Corona virüs, Fenerbahçe'deki antrenman sisteminin değişmesine neden oldu. Oyuncular, Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız gözetiminde video sistem aracılığıyla antrenman yapacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Corona virüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız’ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir.