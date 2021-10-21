Futbol Fenerbahçe - Antwerp maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Antwerp maçı CANLI YAYIN

Futbol

Fenerbahçe - Antwerp maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Royal Antwerp'i ağırlıyor.

21 Ekim 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

İlk yarının son düdüğü çaldı.

Fenerbahçe 2-1 Antwerp

GOOOOLL! 45' E. Valencia (p)

30.dk: Fischer'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Altay topu kontrol etti.

27.dk: Gustavo sağ çaprazdan sol ayağı ile sert bir şut çekti. Top üstte auta gitti.

Fenerbahçe 1-1 Antwerp

GOOOOOLLL! 20' E. Valencia

Fenerbahçe 0-1 Antwerp

Belçika ekibi ilk atağında 2. dakikada Samatta ile öne geçti.

1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe..

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha.

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.

FENERBAHÇE ANTWERP UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK? 

Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı bu akşam saat 19:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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