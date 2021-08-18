Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! 3 yıllık anlaşma

F.Bahçe'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor..

Daha önce Bursaspor’da forma giyen Cedric Bakambu’nun sarı-lacivertli takıma çok yakın olduğu aktarıldı. 30 yaşındaki Fransız forvetin yeniden Türkiye’ye dönmek istediği ve Fenerbahçe’nin ilgisinden memnun olduğu vurgulandı.