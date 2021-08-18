Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler golcü futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Balotelli, Belhanda, Stambouli gibi yıldızları kadrosuna katarak ses getiren Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mesut Özil'in başarılı performansını golle süslemesi, camiada sevinç yarattı.
Darmstad'tan transfer edilen Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırılması moralleri bozdu. Golcü futbolcu yerini Nazım Sangare bırakmak zorunda kaldı.
Şok etkisi yaratan gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim golcü transferine odaklandı. Taraftarlar da özellikle sosyal medyada bir an önce forvet transferinin tamamlanması için yönetime adeta mesaj yağdırıyor.
Takıma 3'lü savunma anlayışını yerleştirmeye çalışan teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda yönetim, golcü futbolcuyla anlaşma sağladı.
Sarı- Lacivertliler, Beijing Gouan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu renklerine dahil ediyor. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kongolu forvet, sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
F.Bahçe'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor..
Daha önce Bursaspor’da forma giyen Cedric Bakambu’nun sarı-lacivertli takıma çok yakın olduğu aktarıldı. 30 yaşındaki Fransız forvetin yeniden Türkiye’ye dönmek istediği ve Fenerbahçe’nin ilgisinden memnun olduğu vurgulandı.
2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu. La Liga'da parlayan Kongolu yıldız, 2018'de 40 milyon euroya Çin'e gitti..
Çin Ligi'ni yakından tanıyan Vitor Pereira, Bakambu'nun transferini çok istiyordu. Fenerbahçe'nin Bakambu'nun yanı sıra bir golcü daha transfer etmesi bekleniyor.