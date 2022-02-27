Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile yeni mukavele imzalanacak. Şartlarda anlaşıldığı takdirde Arda, 3 sezon daha Fenerbahçe forması giyecek.

Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için maksimum 3 yıllık sözleşme imzalanabiliyor.

Arda'nın ücretinde de iyileştirmeye gidileceği tahmin ediliyor.

Genç oyuncu son 3 maçta ortaya koyduğu oyunla herkesin beğenisini kazanmış; hatta Slavia Prag maçında yedek kaldığı için İsmail Kartal'ın eleştirilmesine neden olmuştu.