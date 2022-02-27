Futbol Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Futbol

Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Fenerbahçe'de son günlerin parlayan ismi Arda Güler. 25 Şubat'ta 17'nci yaş gününü kutlayan Arda'nın sözleşmesi seneye bitiyor. Fenerbahçe herhangi bir sürpriz yaşamamak için görüşmelere şimdiden başladı.

27 Şubat 2022, Pazar 11:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile yeni mukavele imzalanacak. Şartlarda anlaşıldığı takdirde Arda, 3 sezon daha Fenerbahçe forması giyecek.

Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için maksimum 3 yıllık sözleşme imzalanabiliyor.

Arda'nın ücretinde de iyileştirmeye gidileceği tahmin ediliyor.

Genç oyuncu son 3 maçta ortaya koyduğu oyunla herkesin beğenisini kazanmış; hatta Slavia Prag maçında yedek kaldığı için İsmail Kartal'ın eleştirilmesine neden olmuştu.

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