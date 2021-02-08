Fenerbahçe, Arda Turan'ın ceza almasını bekliyor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Etebo, soyunma odasında kendi videosunu çekerken arkada Arda Turan ve Marcao'nun sevinci ekrana yansımıştı. Arda Turan, videoda Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yaparken yakalanmıştı.
08 Şubat 2021, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetici Kemal Danabaş, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında Beyaz Tv'ye konuşan Danabaş, "Arda Turan isimli futbolcunun soyunma odasındaki küfürlü tezahürat, kendi takım arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. TFF Disiplin Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz. Tribündeki insanları, saha içindeki davranışlarıyla küfre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini tespit ettik. Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir" dedi.
#olayıngeçmişi
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yasak olmasına rağmen tribüne taraftar almış ve bu taraftarların bir kısmı Galatasaray ekibine küfürler etmişti. Fatih Terim, maç önü ve maç sonu bu konuya değinerek rahatsızlığını belirtmişti.
- Galatasaray'ın maçı kazanması sonrası Terim, küfür olayına tepki olarak oyuncularını da alıp boş tribünlere gitmiş ve normal şartlarda Galatasaray taraftarının olması gereken yeri selamlamıştı.
- Maç sonu soyunma odasında Etebo, sosyal medyada canlı yayın yapıp kendini çekerken arkada Arda Turan, Fatih Terim'in lehine Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat ederken görülmüştü. Arda'nın maç önündekü küfür olayı nedeniyle bu tezahüratı yaptığı iddia edilmişti.
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