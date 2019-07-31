Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 5-3 yenildi.

Fenerbahçe, Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı turnuvayı 4. tamamladı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisi gerisinden çaprazdan yaptığı vuruşta, top kaleci Navas'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Muric'in kafayla vurduğu topu, Real Madrid savunması çizgiden çıkardı.

10. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Navas sağına gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Real Madrid skora denge getirdi. Vinicius Junior'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

14. dakikada Marcelo'nun pasında savunma arkasına sarkan Benzema'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Altay soluna gelen topu kurtardı.

27. dakikada İspanyol ekibi öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Kroos kullandı. Alman futbolcunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı altıpas önünde yükselen Benzema, kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

33. dakikada Hazard'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Benzema'nın şutunda, kaleci Altay ayağıyla topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Muric'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Dirar'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Navas'ı da yanıltarak ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

53. dakikada Real Madrid bir kez daha öne geçti. Lucas Vazquez'in sağdan ortasında arka direkte uygun durumda yükselen Benzema, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

59. dakikada sarı-lacivertli ekip Ozan Tufan'ın şık golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-3.

62. dakikada İspanyol ekibi 4. kez fileleri havalandırdı. Diaz'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır'dan dönen topu Nacho ağlara gönderdi: 4-3.

80. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Vazquez'in vuruşunda Altay'dan dönen topu Diaz tamamlayarak fileleri havalandırdı: 5-3.

Maç, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

Rodrigues ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.

Altay Bayındır beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.

Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı birçok kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.

Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.

Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.

Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.

İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Real Madrid'den ilk galibiyet

İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Benzema'dan 3 gol birden

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.

Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.

"Futbolcular ne yapabileceğiyle ilgili iyi bir testten geçti"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki Real Madrid maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolcularının ne yapabileceğiyle ilgili iyi bir testten geçtiğini aktaran Yanal, "Seviyesi yüksek ve formunun zirvesinde takımlarla oynama fırsatı bulduk. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı görme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Eksiklerinin olduğunu anlatan Yanal, "Bu eksikleri tamamlamak adına aslında birbiriyle yan yana oynamayacak birçok futbolcuyu da oynatma fırsatı bulduk. Bu oyuncularımızın ne yapabileceğini bir testten geçirdik. Bugün oynayan futbolcuların dünkü maçtan sonraki disiplini yerindeydi, güçleri yettiğince ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Güzel bir gol düellosu ve iyi bir hazırlık maçı oldu." ifadelerini kullandı.

"Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini iyi biliyoruz"

Ersun Yanal, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi için devamlı süre alabileceği bir ortama ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Genç oyuncularla ilgili planlamaları yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Takımdaki oyuncu sayısı ve mevkilerdeki oyuncuların önceliklerini planlamamız lazım. Kimisine zaman zaman sıra gelecek, kimisi de bekleyecek. Bazı mevkilerde çok oyuncu var. Fırsat geldiğinde herkesi denemiş olduk. Şu anda maksimum 24 kişilik kadroyla lige hazırlanacağız. Bunun 4'ü kaleci olacak. Kadroyu ve bu rekabetin içinde kalacak oyuncularımızı belirlemeye çalışıyoruz. Ferdi de onlardan bir tanesi. Ferdi, genç bir oyuncu. Genç oyuncumuzun oynayarak gelişeceğini iyi biliyoruz. Oynayarak gelişmesi için kendi takımımızdaki süre alma planı ile gelişebileceği yerdeki süre alma planı için oldukça ince düşünmek zorundayız. Onun gelişimi için bir fırsat olursa elbette ki devamlı oynayabileceği bir alana ihtiyaç olacak. Olmazsa da takımımızda devam edecek. Taraftarımız merak etmesin, bunun planlamasını her gün düşünüyoruz. O çocuklar için en doğrusunun kararını verip, onların gelişmesi için uygun ortamları sağlayacağız. Berke, Barış ve diğer oyuncular için de aynı."

Sezona tam kadro hazırlanamadıklarını dile getiren Yanal, "Bir takım organizasyonları yapıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Belki hiç yan yana gelmeyecek futbolcularla oynamak zorunda kalıyoruz. Gönül ister ki süregelen bir takımla hazırlığa başlayalım ama böyle bir şansımız geçen sene de yoktu. 14 oyuncumuz ayrılmıştı. Bu sene de hem transferin zorlukları hem de Finansal Fair Play bizim zorluklarımız. Bu zorlukları gidermek için en hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ersun Yanal, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'u beğenip beğenmediğinin sorulması üzerine, "Kolorov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi alanında en iyilerden biri." diye konuştu.

Yanal, dünkü Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceğini kaydetti.

Hasan Ali'nin yerine transfer düşünüp düşünmedikleri sorulan Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün oyuncularımız değerli. Bunların içinden oynatabileceğimiz oyuncular var. Elbette ki transfer önemli ama bu kadar kısa süre içinde opsiyonları yüzde yüz takıma uyacak transfer yapmak oldukça zor. Bugün Dirar'ı denedik. Bence oldukça iyiydi. Her mevkide oynayabilen bir oyuncu. Hasan Ali'nin 2 yıl önce geçirdiği bir sakatlık. Hiçbir problemi yoktu. Milli takım kadrosuna giderken sıkıntısı vardı. Tedavisinden sonra iyileşti. Döndüğünde ağrılarının arttığını söyledi. 6 hafta civarında tedavi sürecinde olacak. Büyük ihtimalle 6-8 hafta içinde onu yine aramızda göreceğiz."

AA