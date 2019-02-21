Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde 1-0 mağlup ettiği Zenit'e rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe Rus ekibi Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
ZENİT: 3 FENERBAHÇE: 1
80.DK: Fenerbahçe'de Jailson'un yerine oyuna Slimani dahil oldu.
76.DK: GOL Maalesef Zenit Azmoun ile bir kez daha temsilcimiz Fenerbahçe'nin filelerini havalandırdı.
67.DK: Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı
46:DK: Fenerbahçe'de 2. yarıda Alper'in yerine Tolgay oyunda!
46.DK: İkinci yarı başladı
İlk yarı sona erdi.
44.DK: SARI KART! Fenerbahçe'de Alper Potuk sarı kart gördü
43.DK GOL! Fenerbahçe Mehmet Topal ile golü buldu!
40.DK: SARI KART Fenerbahçe'de Srktel sarı kart gördü
36.DK: GOL Zenit, Sardar Azmoun ile skoru 2-0 yaptı.
27.DK: Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruş esnasında Zenit'te Ivanovic ve Rakitsky kafa kafaya çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu.
11.DK: Fenerbahçe bu dakikalarda ön alan baskısını biraz daha ileriye çekti.
4.DK: GOL Zenit Ozdoev ile ilk golü erken buldu
1.DK: MAÇ BAŞLADI!
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew
Zenit'in ilk 11’i: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba