Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde 1-0 mağlup ettiği Zenit'e rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

21 Şubat 2019, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
A A
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti

Temsilcimiz Fenerbahçe Rus ekibi Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

ZENİT: 3 FENERBAHÇE: 1

80.DK: Fenerbahçe'de Jailson'un yerine oyuna Slimani dahil oldu.

76.DK: GOL Maalesef Zenit  Azmoun ile bir kez daha temsilcimiz Fenerbahçe'nin filelerini havalandırdı.

67.DK: Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı

46:DK: Fenerbahçe'de 2. yarıda Alper'in yerine Tolgay oyunda!

46.DK: İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

44.DK: SARI KART! Fenerbahçe'de Alper Potuk sarı kart gördü

43.DK GOL! Fenerbahçe Mehmet Topal ile golü buldu!

40.DK: SARI KART Fenerbahçe'de Srktel sarı kart gördü

36.DK: GOL Zenit, Sardar Azmoun ile skoru 2-0 yaptı.

27.DK: Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruş esnasında Zenit'te Ivanovic ve Rakitsky kafa kafaya çarpıştı. Hakem oyunu durdurdu.

11.DK: Fenerbahçe bu dakikalarda ön alan baskısını biraz daha ileriye çekti.

4.DK: GOL Zenit Ozdoev ile ilk golü erken buldu

1.DK: MAÇ BAŞLADI!

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew

Zenit'in ilk 11’i: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.