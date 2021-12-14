Fenerbahçe, Avrupa'da kolay kazandı
Turkish Airlines Euroleague'in 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup ederek 6’ncı galibiyetini elde etti.
14 Aralık 2021, Salı 23:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko’da Devin Booker ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde Nunnally 18 sayıyla mücadele etti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Uros Nikolic
FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, De Colo 21, Polonara 8, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberovic
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Wilbekin 14, Evans 13, Caloiaro 7, Williams 10, Zizic 9, Nunnally 18, Reynolds 3, Taylor 5, Blayzer
1’İNCİ PERİYOT: 23-18
İLK YARI: 42-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-51
5 FAUL İLE ÇIKAN: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika Tel Aviv)
İSTANBUL(DHA)