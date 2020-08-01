Futbol Fenerbahçe Bas Dost'un peşinde

Fenerbahçe Bas Dost'un peşinde

Futbol

Fenerbahçe Bas Dost'un peşinde

Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'un peşine düştü.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bas Dost'un kiralanması için yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Jet transfer harekatı her an mutlu sonla bitebilir. Alman kulübünün geçen sezon başında Sporting'den büyük umutlarla transfer ettiği Bas Dost bekleneni veremezken, ligde 24 maçta 8 gol atabildi. 1.96 m. boyundaki Bas Dost, 2016-17'de Sporting formasıyla 31 maçta 34 kez ağları sarsarak gol krallığını elde etti.


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