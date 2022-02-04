Futbol Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Futbol

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

04 Şubat 2022, Cuma 23:30 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon hareketleri yapan oyuncular 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

İHA

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