Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon hareketleri yapan oyuncular 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

İHA