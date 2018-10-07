Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir... Geçen hafta Rizespor'a 3-0 yenilen ve oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetten sonra ligin 3. sırasında yer alan Başakşehir'i de sorunsuz geçmek istiyor. Başakşehir ise deplasmanda güçlü rakibini deplasmanda devirmek istiyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başakşehir maçı bu akşam saat 18.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Barış, Benzia, Ayew, Slimani.

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir’e üstün

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy’de yaptığı 10 maçın 8’ini kaybetti. Taraflar arasında Kadıköy’deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı. Ülker Stadı’nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

Ligde 21. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy’de Medipol Başakşehir sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Maçlar

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig’de yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sezon - Maç - Sonuç

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3