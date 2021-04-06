Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
06 Nisan 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1379328443893047302