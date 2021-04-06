Futbol Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

06 Nisan 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. 

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."


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