Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Başkan Koç bir süre karantinada kalacak.
03 Ocak 2022, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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