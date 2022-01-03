Futbol Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Başkan Koç bir süre karantinada kalacak.

03 Ocak 2022, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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