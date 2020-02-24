Fenerbahçe'nin 20 yıldan sonra Galatasaray'a kendi evinde kaybetmesi, ligdeki kötü performansla birleşince sinirler iyice gerildi.

Hem taraftar hem de yönetim tarafında oldukça gergin görüntüler ortaya çıkarken, tribünlerin özellikle Ersun Yanal'a olan tepkisi hayli büyüktü.

Ersun Yanal'a gösterilen tepkiden Ali Koç da nasibini aldı ve Protokol Tribünü altındaki bazı taraftarlar, Ali Koç'la tartışma yaşadı.

Sakinliğiyle bilinen Ali Koç, bu tartışmanın üzerine kendi bulunduğu yerden Fenerium tribününe atlayarak taraftara tepki gösterdi.

Araya giren kişiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Başkan Ali Koç'un giderken "Satmayın beni" şeklinde isyan ettiği göze çarptı.

Alınan ilk haberlere göre Fenerium tribünündeki bazı kişiler, Ali Koç'a ağır küfüler etti ve Koç, bu küfürlere kayıtsız kalamadığı için tepki göstermek amacıyla karşı tribüne atladı.