Fenerbahçe başkanlık seçimi koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti, son günlerde futbol severler sık sık “Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?” ve “Fenerbahçe başkan adayları kimler?” araştırması yapmaya başladı. Fenerbahçe kongresine kısa süre kala ise başkan adayı olarak iki ismin konuşulduğu biliniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." İfadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER

Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt yarışacak.



