Türkiye nefesini tuttu, THY EuroLeague Final Four'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşmasını bekliyor. Başta iki takımın taraftarı olmak üzere tüm basketbolseverin heyecanı dorukta... Bu maçın telafisi yok, yenilen kupa hayaline veda edecek.

Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

19 Mayıs’ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi’nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi.

Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs’ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak.

Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalarak büyük bir hasreti bitirdi.

Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final’e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001’deki (Suprolig) Dörtlü Final’e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final’de üst üste 5. kez mücadele edecek.

Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017’nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.