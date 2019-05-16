THY Avrupa Ligi Final Four'da Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Türk seyircilerin heyecanı doruğa çıkarken her iki takımın taraftarı da hop oturup hop kalkacak. Tarihi maça tanık olmak isteyenler "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını yöneltirken ik lulüp de çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

19 Mayıs’ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi’nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi.

Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs’ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak.

Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalarak büyük bir hasreti bitirdi.

Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final’e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001’deki (Suprolig) Dörtlü Final’e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final’de üst üste 5. kez mücadele edecek.

Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017’nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.