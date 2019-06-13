Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i ağırlıyor. Seriler 1-1 ve 2-1 yapan büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe Beko kendi evinde bu fırsatı tepmek istiyor. Anadolu Efes ise kendi evinde aldığı bir yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarsa mücadelenin başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma Trt Spor ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Atılan sayı: 86.33 – 87.83

Ribaund: 32.06 – 38.20

Asist: 20.56 – 22.69

Top çalma: 7.28 – 6.83

Blok: 1.75 – 2.77

Top kaybı: 12.06 – 11.06

Faul: 18.56 – 16.91

2 sayı yüzdesi: %62.6 - %56.7

3 sayı yüzdesi: %41.6 - %37.8

Serbest atış yüzdesi: %79.0 - %79.0

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 7.94

Asist: Kostas Sloukas 4.80 - Vasilije Micic 6.50

Top çalma: Marko Guduric 1.20 - Shane Larkin 1.32

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.59 - Bryant Dunston 0.86