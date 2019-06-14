Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi 74-57 yendi. Böylelikle seriyi 2-1'e getirdi. Büyük bir avantaj elde eden Lacivert Beyazlı ekip 4. maçta bir kez daha deplasmanda galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Beko ise kendi saha avantajını kullanarak seriyi eşitlemenin peşinde...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor ve TRT Spor canlı yayınlayacak.

KALAN MÜSABAKALAR

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko