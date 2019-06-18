Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i konuk ediyor. Seride durum 3-2 Anadolu Efes lehine... Sarı-Lacivertli kulüp kendi evinde durumu eşitlemek istiyor. Anadolu Efes ise bu maçı aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Dün Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenmesinin ardından seride durum 3-2'ye geldi. Anadolu Efes şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şimdi Fenerbahçe kendi evinde rakibini mağlup ederek işi 7 maça burakmak istiyor. İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin 5. maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor ve TRT Spor canlı yayınlayacak.
KALAN MÜSABAKALAR
6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko