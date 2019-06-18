Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i konuk ediyor. Seride durum 3-2 Anadolu Efes lehine... Sarı-Lacivertli kulüp kendi evinde durumu eşitlemek istiyor. Anadolu Efes ise bu maçı aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?