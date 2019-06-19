Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülecek mi? Play-Off 6. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i konuk ediyor. Anadolu Efes karşılaşmadan galip geldiği takdirde şampiyon olacak. Fenerbahçe Beko'nun ne yapıp ne edip bu karşılaşmadan galip gelmesi şart... Peki bu kritik maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?