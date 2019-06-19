Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülecek mi? Play-Off 6. maçında Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes'i konuk ediyor. Anadolu Efes karşılaşmadan galip geldiği takdirde şampiyon olacak. Fenerbahçe Beko'nun ne yapıp ne edip bu karşılaşmadan galip gelmesi şart... Peki bu kritik maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin 6. maçında seride 3-2 önde olan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkıyor. Anadolu Efes deplasmanda galip geldiği takdirde kupayı müzesine götürecek. Fenerbahçe Beko ise yendiği takdirde ise durum 3-3'e gelecek. Bu nedenle Sarı-Lacivertli kulüp seyirci avantajını kullanarak mücadeleden galip gelmek istiyor.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem'de oynanacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor ve TRT Spor canlı yayınlayacak.
Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):
Atılan sayı: 85.71 – 87.03
Ribaund: 32.18 – 38.05
Asist: 20.03 – 22.37
Top çalma: 7.08 – 6.74
Blok: 1.77 – 2.71
Top kaybı: 11.82 – 10.97
Faul: 18.69 – 17.32
2 sayı yüzdesi: %61.9 - %56.4
3 sayı yüzdesi: %40.6 - %38.0
Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %78.2
İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):
Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60
Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 8.10
Asist: Kostas Sloukas 4.68 - Vasilije Micic 6.55
Top çalma: Marko Guduric 1.15 - Shane Larkin 1.45
Blok: Ahmet Düverioğlu 0.62 - Bryant Dunston 0.88