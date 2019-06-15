Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes’i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
AVANTAJ ANADOLU EFES’TE
Final serisinin üçüncü maçında perşembe günü oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti. Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1’lik eşitliği getirmişti.