Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes’i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…