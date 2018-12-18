Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Fenerbahçe'nin hedefi maçı kendi sahasında kazanıp liderliğini sürdürmek... 3. sıradaki CSKA Moskova ise temsilcimizi yenip birinciliğe uzanmanın peşinde...

FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı 18 Aralık Salı günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 3 kanalının yayınlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Son EuroLeague maçında 13 Aralık Perşembe günü 21:30’da Olimpia Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayan Fenerbahçe BEKO, müsabakayı 92-85 kazanarak 12. haftada 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe BEKO’da Marko Guduric 20 sayı, 3 asist, 2 ribaund ile 25 verimlilik puanına ulaştı. Jan Vesely 17 sayı ve 5 ribaund; Joffrey Lauvergne 15 sayı ve 4 ribaund üretti.

Sarı Lacivertli ekip, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi kulvarında çıktı. Afyon Belediyespor’u 15 Aralık Cumartesi günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe Beko, bu maçı 92-68 kazanarak 10’da 10 yaptı. Ligde liderliği elinde bulunduran takımımızda Ahmet Düverioğlu 16, Joffrey Lauvergne 15, Erick Green 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

SON OLARAK ZADAR'DA KARŞILAŞTILAR

Avrupa'nın sezon öncesi en önemli turnuvası olan Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 86-76 mağlup eden sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Avrupa'nın önde gelen basketbol takımlarından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Olimpia Milano ve Maccabi Fox'un katıldığı Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşılaştı. Rakibini 86-76'lık skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Zadar Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sarı-lacivertlilerden Melih 16, A.Muhammed 14, Vesely 12, Melli 11, Lauvergne 10, Sloukas 9, Guduric 6, Kalinic 4, Ahmet ve Ennis 2'şer sayı kaydetti.