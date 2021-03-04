Basketbol Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Basketbol

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda 100-92 yendi.

04 Mart 2021, Perşembe 01:52 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti. İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

AA

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