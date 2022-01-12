Fenerbahçe Beko, evinde Olympiacos’u 94-80 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 geride kapatan Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu kaydettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Polonara 15, Pierre 14 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Sloukas ile Dorsey 14 sayı kaydetti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Lottermoser, Michele Rossi

FENERBAHÇE BEKO: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Booker 12, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 11, Metecan Birsen 5, Floyd 2, İsmet Akpınar 1

OLYMPIACOS: Dorsey 14, Walkup 5, Papanikolaou 12, Vezenkov 5, Fall 6, Sloukas 14, Martin 10, Printezis 12, Larentzakis, McKissic 2

1’İNCİ PERİYOT: 11-17

İLK YARI: 36-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-59

5 FAUL ALAN: 37.04 Guduric, 39.57 İsmet Akpınar (Fenerbahçe Beko)

İSTANBUL (DHA)