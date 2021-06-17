Basketbol Fenerbahçe Beko finalin faturasını kesti! 6 ayrılık

Fenerbahçe Beko finalin faturasını kesti! 6 ayrılık

Basketbol

Fenerbahçe Beko finalin faturasını kesti! 6 ayrılık

Fenerbahçe Beko, bu sezon Eurolig ve Türkiye Basketbol Ligi'nde istediğini alamamıştı. Özellikle Anadolu Efes'le oynanan final serisinde çok ağır mağlubiyetler alan Fenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı.

17 Haziran 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko, Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton'ı gönderdi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz.

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