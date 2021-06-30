Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Harell Eddie ile anlaşarak yollar ayrıldı. Eddie için veda ve teşekkür mesajı paylaşıldı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 13:10 Son Güncelleme:
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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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