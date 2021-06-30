Basketbol Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile yollarını ayırdı

Basketbol

Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Harell Eddie ile anlaşarak yollar ayrıldı. Eddie için veda ve teşekkür mesajı paylaşıldı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 13:10 Son Güncelleme:
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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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