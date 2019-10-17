Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı 87-80 yendi

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko sahasında rakibini 87-80 mağlup etti

17 Ekim 2019, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı 87-80 yendi

Fenerbahçe, EuroLeague'de ilk galibiyetini elde ederken Nando De Colo, karşılaşmayı 39 sayıyla tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında üçüncü çeyreği 63-58 önde tamamladı.

İlk çeyrek 22-22

İlk yarı : 39-36

Üçüncü çeyrek: 63-58

Maç sonucu Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia


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