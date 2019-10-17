Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı 87-80 yendi
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko sahasında rakibini 87-80 mağlup etti
Fenerbahçe, EuroLeague'de ilk galibiyetini elde ederken Nando De Colo, karşılaşmayı 39 sayıyla tamamladı.
Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında üçüncü çeyreği 63-58 önde tamamladı.
İlk çeyrek 22-22
İlk yarı : 39-36
Üçüncü çeyrek: 63-58
Maç sonucu Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia