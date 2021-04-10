Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakipleri belli oldu
Euroleague'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.
10 Nisan 2021, Cumartesi 07:31 Son Güncelleme:
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Euroleague'de normal sezonun son haftasında oynanan maçlarla birlikte temsilcilerimiz play-off'taki rakipleri belli oldu. Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmesiyle birlikte Anadolu Efes-Real Madrid ile eşleşti.
Böylece sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.
İşte play-off eşleşmeleri;
Barcelona - Valencia ya da Zenit
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.
2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
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