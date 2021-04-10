Spor Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakipleri belli oldu

Spor

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakipleri belli oldu

Euroleague'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.

10 Nisan 2021, Cumartesi 07:31 Son Güncelleme:
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Euroleague'de normal sezonun son haftasında oynanan maçlarla birlikte temsilcilerimiz play-off'taki rakipleri belli oldu. Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmesiyle birlikte Anadolu Efes-Real Madrid ile eşleşti.

Böylece sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.

İşte play-off eşleşmeleri;

Barcelona - Valencia ya da Zenit

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

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Doğukan Tevfik Meriç
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