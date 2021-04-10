Euroleague'de normal sezonun son haftasında oynanan maçlarla birlikte temsilcilerimiz play-off'taki rakipleri belli oldu. Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmesiyle birlikte Anadolu Efes-Real Madrid ile eşleşti.

Böylece sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.

İşte play-off eşleşmeleri;

Barcelona - Valencia ya da Zenit

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.