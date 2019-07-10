Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda, 4 oyuncunun gelecek sezon kadroda olmayacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeleri sona eren Barış Hersek ve Erick Green ile uzatma opsiyonları kullanılmayan Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev'le yollar ayrıldı.

Açıklamada, sporculara teşekkür edilerek bundan sonraki basketbol yaşamlarında başarı dileğinde bulunuldu.

AA