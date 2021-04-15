Basketbol Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Basketbol

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda dün gerçekleştirilen testlerde iki, bugün de bir kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

AA

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