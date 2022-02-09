Basketbol Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü Euroleague'de oynayacağı Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL,(DHA)

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