Futbol Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Futbol

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

16 Aralık 2021, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, 19 Aralık Pazar saat 19.00'da başlayacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu 

18 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan 

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek 

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük 

19 ARALIK PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

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