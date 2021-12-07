Futbol Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Futbol

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 7 haftalık maç programını açıkladı. 17'nci haftadan 23'üncü haftaya kadar tüm maçların tarihi açıklandı ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

07 Aralık 2021, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ligin 23'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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