Futbol Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen

Futbol

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen

Süper Lig'de haftanın maçı şüphesiz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Nu akşam oynanacak derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olmuştu. VAR hakemi de Abdülkadir Bitigen olarak atandı.

29 Kasım 2020, Pazar 13:02 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın VAR hakemi de belli oldu. Abdülkadir Bitigen, dev derbide VAR odasında görev yapacak.

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