Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın VAR hakemi de belli oldu. Abdülkadir Bitigen, dev derbide VAR odasında görev yapacak.