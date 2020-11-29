Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen
Süper Lig'de haftanın maçı şüphesiz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Nu akşam oynanacak derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olmuştu. VAR hakemi de Abdülkadir Bitigen olarak atandı.
29 Kasım 2020, Pazar 13:02 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın VAR hakemi de belli oldu. Abdülkadir Bitigen, dev derbide VAR odasında görev yapacak.
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