Futbol Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Futbol

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Sporseverler merakla Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte derbinin tarihi.

09 Kasım 2020, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı, 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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İSTANBUL-İHA


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