Islam Slimani ve Frey'den beklenen performansı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni golcü için harekete geçti. İspanya’nın günlük spor gazetelerinden Estadio Deportivo’da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda 7.5 milyon Euro’ya Roma’dan, Betis’e transfer olan Paraguaylı golcü için teklif yaptı.

11 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Barcelona alt yapısından yetişen ve Monchi tarafından Roma’ya kazandırılan Paraguaylı golcü bu sezon geride kalan 15 haftada 10 maçta 451 dakika forma giydi ve gol atamadı.

1.81 boyundaki 22 yaşındaki Sanabria, 11 kez de Paraguay Milli Takımı’nda formasını terletti ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.

SANTİAGO (İHA)