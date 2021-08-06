Fenerbahçe bir başka Afrikalı golcünün peşinde

Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekibi Spezia Calcio'nun forvet oyuncusu M'Bala Nzola ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Angolalı oyuncu için Spezia'ya 4,5 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Haberde, teklifin İtalyan ekibi için az olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Nzola, 2020 yazında Spezia'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.