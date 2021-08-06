Fenerbahçe bir başka Afrikalı golcünün peşinde
Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Spezia'nın Angolalı forveti M'Bala Nzola ile ilgilendiği yazılan Fenerbahçe, oyuncu için 4.5 milyon euro'yu gözden çıkardı.
06 Ağustos 2021, Cuma 10:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekibi Spezia Calcio'nun forvet oyuncusu M'Bala Nzola ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Angolalı oyuncu için Spezia'ya 4,5 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Haberde, teklifin İtalyan ekibi için az olduğu kaydedildi.
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Nzola, 2020 yazında Spezia'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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