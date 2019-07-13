Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte Fenerbahçe Boluspor maçı ile ilgili detaylar…

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı için sahaya iniyor. Sarı-Lacivertliler, Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, yeni transferler için ayrı bir önem taşıyor. Max Kruse, Allahyar, Vedat Muriç ve Murat Sağlam’ın Boluspor karşısında ilk kez Çubuklu formayla sahaya çıkması bekleniyor.

Ersun Yanal’ın kampa sonradan katılan Emre Belözoğlu’nu bu mücadelede oynatmayı düşünmediği kaydedildi. Bir diğer yeni transfer kaleci Altay Bayındır ise parmağındaki sakatlık nedeniyle görev yapmayacak. Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada genç futbolculara şans vermesi bekleniyor.

BOLUSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Fenerbahçe, saat 19.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın televizyon yayını olmayacak. Boluspor Yönetimi’nin daha çok bilet satmak adına Sarı-Lacivertliler’den bu yönde bir ricası olduğu ve bunun kabul edildiği öğrenildi. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

HASAN ALİ TAKIMA KATILDI

Milli oyuncular bir bir dönüyor. Sarı-Lacivertliler’de takıma katılan son isim Hasan Ali Kaldırım oldu. Başarılı sol bek, tatilde yaptığı bireysel çalışmalar nedeniyle hazır bir şekilde Topuk Kampı’na geldi. Ersun Yanal, oyuncusuyla görüşüp son durumu hakkında bilgi alırken, Hasan Ali, arkadaşlarıyla hasret giderdi.