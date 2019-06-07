Fenerbahçe'den transfer hamlesi... Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Gianluig iBuffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a son dakika teklifini yaptı. Haberde Fenerbahçe'nin dev rakiplerinin olduğu da vurgulandı. İspanyol devi Barcelona'nın da Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtilirken, Volkan Demirel'in 1 sene daha futbola devam edeceğinin konuşulduğu şu günlerde bir başka tecrübeli file bekçisinin sarı lacivertlilerle adının anılıyor olması kafaları da karıştırdı. Adı Fenerbahçe ile anılan Buffon, PSG'ye veda ederken "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı.

BUFFON KİMDİR?

1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başladı. Futbola orta saha olarak başlayan Buffon, Kamerun'un eski file bekçisi Thomas N'Kono'dan etkilenerek kaleci olmaya karar verdi. Milan maçı ile 1995'te A Takım'daki ilk maçına çıkan İtalyan kaleci, Parma ile 220 maça çıktı. Parma kariyerinde birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Buffon, 2001 yılında bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle (52 milyon avro) Juventus'un yolunu tuttu. (Fotomaç)