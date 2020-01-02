Fenerbahçe, kaleci antenöründe değişikliğe gitti. Uzun yıllar Milli Takım'da görev alan, ve daha önce Trabzonspor'da da çalışan Alper Boğuşlu, Fenerbahçe'den ayrıldı.

Boğuşlu, 2009-2013 yıllar ıarasında Trabzonspor'da, 2013-2018 yılları arasında Milli Takım'da ve 2018 yılından beri de Fenerbahçe'de çalışıyordu.

Alper Boğuşlu'nun ardından Marco Knoop'u kaleci antrenörlüğüne getiren Fenerbahçe, resmi açıklamayı şöyle yaptı:

"Kaleci antrenörümüz Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir"

Knoop daha önce Leipzig ve Bochum'un genç takımlarında da kaleci antrenörlüğü yaptı. 2013 yılında Altınordu'ya bir panel için gelen ve Almanya'nın futbol düzenini anlatan Knoop, Altınordu ve Futbol Akademisi’nde (AFA) görev yapan kaleci antrenörleriyle bilgi alışverişinde bulunmuştu.