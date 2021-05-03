Fenerbahçe - BŞB Erzurumspor maçı (Canlı)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
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69.dk: Fenerbahçe'de Mert Hakan yerini Samatta'ya bıraktı.
40.dk: Sağ kanattan Obertan'ın ortasında ön direkte Sosa topu uzaklaştırdı.
13.dk: GOL Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
11.dk: GOL İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.
Sosa, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı.
5.dk:GOL Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Ozan, Tisserend, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, İrfan Can, Valencia.
BB Erzurumspor'un 11'i: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Novikovas, Oltan.