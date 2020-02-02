Fenerbahçe 'büyük maç' kazanma problemi yaşıyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 20.hafta maçında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli takım böylece son 3 sezonda yaşadığı "büyük maç" kazanamama sıkıntısı devam etti. Fenerbahçe ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile son 3 sezonda Süper Lig'de oynadığı 16 maçın sadece 2 tanesini kazanıp %12,5 oranda kalırken önceki 8 sezonda %50 kazanma oranı yakalamıştı.

Fenerbahçe 2009-10 sezonunda bu yana Süper Final maçları dahil 2017-18 sezonuna kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 54 lig maçına çıkmış 27 galibiyet alıp %50 kazanma oranı yakalarken 18 beraberlik 9 kez de mağlubiyet yaşamıştı.

2019-2020 Fenerbahçe derbi karnesi

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe





Tolga Kuru (Fanatik)