Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar bu soruya yanıt arıyor. Yeni sezon öncesi taraftar büyük bir beklenti içerisinde... Uzun zamandır şampiyonluk kupasını müzesine götüremeyen Sarı Kanarya bu yıl ne yapıp ne edip şampiyonluğu tatmak istiyor. Bu nedenle hazırlık maçları da büyük önem arz ediyor. Sarı Lacivertliler son olarak Cagliari ile karşılaşıyor. Peki mücadele ne zaman başlayacak?

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de oynanacak. Mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de toplar Kruse'ye

Yeteneği, zekası ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belli eden Alman futbolcunun sıkıntısı ise topla az buluşmak oldu.

Daha fazla topla buluşması gerektiğini teknik heyet ile paylaşan futbolcunun bu sıkıntısına Teknik Direktör Ersun Yanal da çözüm arıyor. Yanal, antrenmanlarda mümkün olduğunca bu konu üzerine odaklanacak. Deneyimli hoca, topların ataklarda Kruse’ye temas etmesinin öneminden bahsedecek. Alman yıldız, Audi Cup maçlarında topla her buluştuğunda attığı paslarla ya da boşalttığı alanlarla farkını gözler önüne sermişti.