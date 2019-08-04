Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 maça çıkan Fenerbahçe bu maçların 2'sinde galip gelirken 1 maçtan beraberlikle yarılıp 3 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Özellikle Audi Cup'taki performansı eleştirilen Sarı Lacivertlilerin Cagliari karşılaşmasındaki oyunu çok merak ediliyor. Taraftar da mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de oynanacak. Mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de toplar Kruse'ye

Yeteneği, zekası ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belli eden Alman futbolcunun sıkıntısı ise topla az buluşmak oldu.

Daha fazla topla buluşması gerektiğini teknik heyet ile paylaşan futbolcunun bu sıkıntısına Teknik Direktör Ersun Yanal da çözüm arıyor. Yanal, antrenmanlarda mümkün olduğunca bu konu üzerine odaklanacak. Deneyimli hoca, topların ataklarda Kruse’ye temas etmesinin öneminden bahsedecek. Alman yıldız, Audi Cup maçlarında topla her buluştuğunda attığı paslarla ya da boşalttığı alanlarla farkını gözler önüne sermişti.