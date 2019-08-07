Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Audi Cup performansı eleştirilen Fenerbahçe bu sefer İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak. Taraftar karşılaşmada Sarı Kanarya'nın nasıl bir oyun sergileyeceğini merak ediyor ve mücadelenin ne zaman başlayacağı ile kanalını araştırıyor.

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de oynanacak. Mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Win-Win kampanyası ödül dağıtımın da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2 stoper bir de 6 numara almayı planladıklarını belirten Koç, "Transfer yapacağız ve son güne kadar bu devam edecek. Son güne kadar uğraşacağız. Sezon başladığı zaman hazır bir kadromuzun olmayacağı da belliydi. Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper, bir de 6 numara almayı planlıyoruz. " şeklinde konuştu.

Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Transfer bitmeden açıklama yok"

Biz Fenerbahçe olarak transfer bitmeden hiç açıklama yapmıyoruz.Daha fazla transfer yapacağımızı zaten söylemiştim. Bıçak kemiğe dayanmadığı sürece "İlgilenmiyoruz" açıklaması bile yapmıyoruz.

"2 stoper bir de 6 numara"

Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Transfer yapacağız ve son güne kadar bu devam edecek. Son güne kadar uğraşacağız. Sezon başladığı zaman hazır bir kadromuzun olmayacağı da belliydi. Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper, bir de 6 numara almayı planlıyoruz.

Kolarov transferi...

Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamam.

"Hem şampiyonluk hem gelecek..."

Şu ana kadar yaptığımız transferlerin hepsi bize katkı verecek oyuncular. 2-3 tane tecrübe kazanmış ve belli seviyelerde oynamış oyuncular gençlerin tecrübesini de artıracaktı. Audi Cup'ta kaç tane 21 yaşaltı oyuncumuzun oynadığını gördünüz mü?

Hemen şampiyonluk istiyoruz, evet ama geleceği de düşünmek zorundayız. Vedat yaşına göre belki olgun gözüküyor ama 24 yaşında. Bunu unutmayın. Çok daha iyi olacaktır.