Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Mesut Özil'e güveniyor
Fenerbahçe bu akşam Rizespor ile karşılaşacak. Artık galibiyet almak isteyen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler, Mesut Özil'den ekstra performans bekliyor.
05 Aralık 2021, Pazar 15:23 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Fenerbahçe , oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Galatasaray 'ı deplasmandaki derbide mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olurken, Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Kanarya'nın tek galibiyeti olan ve 2-1 kazandığı derbide golü, Mesut Özil atmıştı.
İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda bu akşam Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızından çok şeyler bekliyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4'ü ligde olmak üzere toplamda 5 kez ağları sallandıran 33 yaşındaki süperstar, eğer Rizespor'u boş geçmezse, Arsenal'de 35 maçtaki 6 gollük performansını daha sezonun yarısı bitmeden egale etmiş olacak..
Milliyet